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20 минут назад

ВС России вывели из строя аэродром ВС Украины в Староконстантинове

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Вооруженные Силы России вывели из строя аэродром Украины в Староконстантинове. Об этом сообщает Минобороны.

ВС России вывели из строя аэродром ВС Украины в Староконстантинове
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что по аэродрому утром 6 марта был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Также за прошедшие сутки сбито 10 истребителей и шесть беспилотников.

Кроме того, уничтожено три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и три радиолокационных станции ВСУ.

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Ранее российские военные взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины в Херсонской области. По данным Минобороны, в распоряжении российских войск оказались украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". Кроме того, также на базе было обнаружено более 4,5 тыс. тонн боеприпасов, в том числе мин, противотанковых управляемых ракет, минометных и танковых снарядов. Подготовку на военной базе, предположительно, проходили различные военные подразделения, на ней могли размещаться около четырех тысяч человек.

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