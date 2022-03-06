ВС России вывели из строя аэродром ВС Украины в Староконстантинове

Отмечается, что по аэродрому утром 6 марта был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Также за прошедшие сутки сбито 10 истребителей и шесть беспилотников.

Ранее российские военные взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины в Херсонской области. По данным Минобороны, в распоряжении российских войск оказались украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". Кроме того, также на базе было обнаружено более 4,5 тыс. тонн боеприпасов, в том числе мин, противотанковых управляемых ракет, минометных и танковых снарядов. Подготовку на военной базе, предположительно, проходили различные военные подразделения, на ней могли размещаться около четырех тысяч человек.