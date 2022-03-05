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2 часа назад

ВС РФ за время операции уничтожили 2 119 объектов военной инфраструктуры Украины

ТАССТАСС

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили четыре самолета Су-27 и вертолет Ми-8 ВВС Украины

ВС РФ за время операции уничтожили 2 119 объектов военной инфраструктуры Украины
Фото: ТАССТАСС

Российские вооруженные силы за время спецоперации уничтожили 2 119 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Всего за время операции поражено 2 119 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них - 74 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил; 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 68 радиолокационных станций", - сказал он.

Кроме этого, по его словам, уничтожены 69 самолетов на земле и 21 самолет в воздухе, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 532 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 59 беспилотных летательных аппарата.

По его словам, ВС РФ уничтожили четыре самолета Су-27 и вертолет Ми-8 ВВС Украины. "Сегодня продолжено нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Только за 5 марта уничтожены: пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", в воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат "Bayraktar ТБ-2", - сказал он.

Конашенков сообщил, что войска ЛНР и ДНР взяли под контроль восемь населенных пунктов. "Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия и овладела пунктами Голиково, Невское и Катериновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило 7 км", - сказал он. Он также сообщили, что по объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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