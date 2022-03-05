Минобороны сообщило о взятии базы ВСУ под Херсоном

Военнослужащие РФ взяли под свой контроль базу Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

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"Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу Вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами", - сказали в военном ведомстве.

Минобороны распространило также соответствующее видео. Среди обнаруженных на базе трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал", склад боеприпасов, в том числе мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды. По данным военного ведомства, в том числе были обнаружены более 4,5 тыс. тонн боеприпасов, ракетные снаряды для систем залпового огня, а также минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды.