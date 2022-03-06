Пушилин: Военные ДНР и ЛНР "выгрызают" буквально каждый метр земли

Как заявил политик, военные ДНР и ЛНР "выгрызают" буквально каждый метр земли у оккупационных подразделений и националистов.

Ранее Пушилин сообщил о гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.