Эвакуацию людей из Мариуполя перенесли

Эвакуация мирного населения из Мариуполя переносится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городские власти.

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Напомним, что 5 марта с 10:00 до 17:00 мск был объявлен режим тишины, о котором договорились российская и украинская стороны в ходе второго раунда переговоров. В это время планировалось организовать гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе, чтобы эвакуировать мирных жителей.

Как рассказали штабе территориальной обороны ДНР, националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя.