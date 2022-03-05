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1 час назад

Эвакуацию людей из Мариуполя перенесли

Елена Прошина

Эвакуация мирного населения из Мариуполя переносится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городские власти.

Эвакуацию людей из Мариуполя перенесли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 5 марта с 10:00 до 17:00 мск был объявлен режим тишины, о котором договорились российская и украинская стороны в ходе второго раунда переговоров. В это время планировалось организовать гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе, чтобы эвакуировать мирных жителей.

Как рассказали штабе территориальной обороны ДНР, националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя.

Кроме того, сообщалось, что после открытия прохода из города нацбатальоны провели диверсию и подорвали жилой дом. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, под завалами могут находится 200 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Армия,Денис Пушилин,
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