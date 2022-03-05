В ДНР заявили, что националисты отказываются дать гуманитарный коридор жителям Мариуполя

Украинские националисты отказываются предоставлять гуманитарный коридор жителям Мариуполя. Об этом сообщил в субботу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.
"Националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя", - говорится в сообщении.
"В своих каналах и группах в социальных сетях украинские боевики распространяют новое заявление о том, что решение об эвакуации мирного населения из города не принято", - добавили в штабе.
В ДНР отметили, что националисты "потребовали отказаться от выезда на безопасную территорию".
Там также отметили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оказывают необходимой помощи жителям города Волноваха в Донбассе, нуждающимся в эвакуации.
"Боевики вооруженных формирований Украины намеренно не оказывают необходимую помощь нуждающимся, чтобы они не смогли покинуть населенный пункт Волноваха", - говорится в заявлении штаба.