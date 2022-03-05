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10 минут назад

В ДНР заявили, что националисты отказываются дать гуманитарный коридор жителям Мариуполя

ТАССТАСС

Украинские националисты отказываются предоставлять гуманитарный коридор жителям Мариуполя. Об этом сообщил в субботу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

"Националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя", - говорится в сообщении.

"В своих каналах и группах в социальных сетях украинские боевики распространяют новое заявление о том, что решение об эвакуации мирного населения из города не принято", - добавили в штабе.

В ДНР отметили, что националисты "потребовали отказаться от выезда на безопасную территорию".

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Там также отметили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оказывают необходимой помощи жителям города Волноваха в Донбассе, нуждающимся в эвакуации.

"Боевики вооруженных формирований Украины намеренно не оказывают необходимую помощь нуждающимся, чтобы они не смогли покинуть населенный пункт Волноваха", - говорится в заявлении штаба.

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