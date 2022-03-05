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2 часа назад

Нацбатальон «Азов» взорвал дом в Мариуполе после открытия гумкоридора

Елена Прошина

Солдаты националистического батальона «Азов» подорвали жилой дом в Мариуполе после объявления об открытия гуманитарного коридора из города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Нацбатальон «Азов» взорвал дом в Мариуполе после открытия гумкоридора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что первым о взрыве сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, под завалами находятся 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. Власти ДНР используют беспилотники для получения информации о взорванном здании.

5 марта с 10:00 до 17:00 с 10:00 до 17:00 по московскому действует режим тишины, о котором договорились российская и украинская стороны в ходе второго раунда переговоров. В это время организовываются гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе, чтобы эвакуировать мирных жителей.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов, больниц, детсадов. Он отметил, что в городе действуют нацистские батальоны «Азов» и «Айдар».

Денис Пушилин,Эдуард Басурин,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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