Нацбатальон «Азов» взорвал дом в Мариуполе после открытия гумкоридора

Солдаты националистического батальона «Азов» подорвали жилой дом в Мариуполе после объявления об открытия гуманитарного коридора из города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

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Напомним, что первым о взрыве сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, под завалами находятся 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. Власти ДНР используют беспилотники для получения информации о взорванном здании.

5 марта с 10:00 до 17:00 с 10:00 до 17:00 по московскому действует режим тишины, о котором договорились российская и украинская стороны в ходе второго раунда переговоров. В это время организовываются гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе, чтобы эвакуировать мирных жителей.