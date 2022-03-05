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3 часа назад

200 тысяч человек вывезут из Мариуполя по гумкоридорам

Елена Прошина

По гуманитарным коридорам из Мариуполя планируется вывезти более 200 тысяч человек, а из Волновахи — более 15 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещюк.

200 тысяч человек вывезут из Мариуполя по гумкоридорам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По состоянию на настоящее время маршруты будут происходить по следующим направлениям: Мариуполь - Никольское - Розовка - Бельмак - Пологи - Орехов - Запорожье. Это первый канал. Мы планируем вывезти более 200 тыс. человек. Следующий маршрут: Волноваха - Валерьяновка - Новоандреевка - Кирилловка - Угледар - Покровск - Запорожье. Тут мы планируем эвакуировать более 15 тыс. человек", — заявила она.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы Донецкой и Луганской народных республик подписал указы о признании их суверенитета. Рано утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Для организации гуманитарных коридоров россияская сторона объявила с 10:00 5 марта режим тишины. Гуманитарные коридоры откроются в Мариуполе и Волновахе по договоренности с украинской стороной.

Сам режим тишины предполагает собой временный запрет на применение любых огневых средств и действия войск.

Армия,Владимир Путин,
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