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4 часа назад

Боевики «Азова» взорвали жилой дом в Мариуполе

Елена Прошина

Боевики нацбата «Азов» взорвали дом в украинском Мариуполе. Под завалами находятся 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

Боевики «Азова» взорвали жилой дом в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, боевики привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды. Он подчеркнул, что под завалами находятся женщины и дети. Ранее Пушилин уже заявлял о возможных провокациях.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов, больниц, детсадов. Он отметил, что в городе действуют нацистские батальоны «Азов» и «Айдар». По его словам, военнослужащие Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.

Напомним, 5 марта с 10:00 до 17:00 по московскому времени в Мариуполе действует режим тишины, о котором договорились российская и украинская стороны в ходе второго раунда переговоров. В это время организовываются гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать мирных жителей.

Армия,Денис Пушилин,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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