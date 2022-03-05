Боевики «Азова» взорвали жилой дом в Мариуполе

Боевики нацбата «Азов» взорвали дом в украинском Мариуполе. Под завалами находятся 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

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По его словам, боевики привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды. Он подчеркнул, что под завалами находятся женщины и дети. Ранее Пушилин уже заявлял о возможных провокациях.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов, больниц, детсадов. Он отметил, что в городе действуют нацистские батальоны «Азов» и «Айдар». По его словам, военнослужащие Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.