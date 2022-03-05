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1 час назад

В Минобороны России заявили об уничтожении склада боеприпасов с Javelin в Житомире

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Военные России высокоточным оружием уничтожили большой склад с противотанковыми ракетными комплексами, находящийся в Житомире. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW", - уточнил Конашенков.

По данным Минобороны, всего за время специальной операции на территории Украины поразили 2 037 объектов военной инфраструктуры Украины. Также уничтожены 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса".

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Российские военные уничтожили 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков, а также другой техники ВСУ. Ранее в Минобороны России заявили, что боевики из Идлиба выдвинулись на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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