Бои у Запорожской АЭС связали с документами Украины по ядерному оружию

Боестолкновения у Запорожской АЭС связали с хранением там документов о работах по созданию Украиной ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств России.

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По его словам, Украина частично уничтожила, частично вывезла документы о таких работах из Киева и Харькова во Львов.