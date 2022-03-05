Минобороны России рассказало о ходе боев за Мариуполь

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. О ходе боев за город «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что по вошедшим в Мариуполь подразделениям Народной милиции ДНР ведут огонь боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар», чьи позиции оборудованы в школах, больницах, роддомах и детских садах.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины», — заключил Конашенков.
Ранее в марте представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал катастрофической ситуацию в Мариуполе.
«Еды нет, воды нет, света нет, тепла нет», — уточнил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.