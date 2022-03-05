В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
1 час назад

Минобороны РФ: военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя

ТАССТАСС

Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя, по вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь из школ, больниц и детских садов.

Минобороны РФ: военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах", - сказал представитель МО России.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители