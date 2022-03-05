Минобороны РФ: военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя

Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя , по вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь из школ, больниц и детских садов.

"Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах", - сказал представитель МО России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.