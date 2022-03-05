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1 час назад

Гумкоридоры открыли для жителей Мариуполя и Волновахи

Елена Прошина

В субботу, 5 марта, Россия объявляется режим тишины на территории Украины и открывает гуманитарные коридоры для того, чтобы мирные жители Мариуполя и Волновахи могли выйти из города. Об этом сообщили в Минобороны РФ

Гумкоридоры открыли для жителей Мариуполя и Волновахи
Фото: ReutersReuters

«Сегодня открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной», - цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Как уточняется, режим тишины будет действовать с 10.00 мск 5 марта.

Ранее в ходе второго раунда переговоров российская и украинская стороны достигли договоренностей о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей. Как отмечал тогда советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, возможно, на период эвакуации там, где она проводится, будет временное прекращение огня.

Уточнялось, что для создания гумкоридоров обе стороны организуют спецканалы связи и взаимодействия и сформируют логистические процедуры.

Армия,Михаил Подоляк,Минобороны России,
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