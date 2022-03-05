Гумкоридоры открыли для жителей Мариуполя и Волновахи

В субботу, 5 марта, Россия объявляется режим тишины на территории Украины и открывает гуманитарные коридоры для того, чтобы мирные жители Мариуполя и Волновахи могли выйти из города. Об этом сообщили в Минобороны РФ

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«Сегодня открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной», - цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Как уточняется, режим тишины будет действовать с 10.00 мск 5 марта.

Ранее в ходе второго раунда переговоров российская и украинская стороны достигли договоренностей о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей. Как отмечал тогда советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, возможно, на период эвакуации там, где она проводится, будет временное прекращение огня.