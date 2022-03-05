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1 час назад

На Украине объявили режим тишины

Елена Прошина

С 10:00 5 марта российская сторона объявляет на Украине режим тишины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

На Украине объявили режим тишины
Фото: ReutersReuters

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — заявили в ведомстве.

Режим тишины предполагает собой временный запрет на применение любых огневых средств и действия войск. Он необходим, чтобы провести эвакуацию мирных жителей из зоны проведения РФ спецоперации по денацификации Украины.

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Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы Донецкой и Луганской народных республик подписал указы о признании их суверенитета. Рано утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

На сегодняшний день между Россией и Украиной состоялись уже два раунда переговоров. В ходе них сторонам удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров.

Армия,В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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