На Украине объявили режим тишины

С 10:00 5 марта российская сторона объявляет на Украине режим тишины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — заявили в ведомстве.

Режим тишины предполагает собой временный запрет на применение любых огневых средств и действия войск. Он необходим, чтобы провести эвакуацию мирных жителей из зоны проведения РФ спецоперации по денацификации Украины.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы Донецкой и Луганской народных республик подписал указы о признании их суверенитета. Рано утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.