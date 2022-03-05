Россия объявила режим тишины на Украине

Российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - проинформировали в ведомстве.
В Минобороны РФ уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.