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1 час назад

РФ объявила режим тишины и открыла гумкоридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи

ТАССТАСС

Российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

Россия объявила режим тишины на Украине
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - проинформировали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

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