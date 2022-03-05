«Для «Азова*» война давно стала бизнесом. ВСУ им мешали»

Вооруженные силы Украины ударом из тактического ракетного комплекса «Точка-У» якобы уничтожили штаб отдельного отряда специального назначения «Азов» в Мариуполе, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. «Газета.Ru» разбиралась, в чем причина конфликтов ВСУ и националистических батальонов.

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Причиной атаки на штаб спецотряда, утверждают в ДНР, стал отказ «Азова» (организация, запрещенная в РФ) подчиняться и согласовывать свои действия с руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ракетного удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники.

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Приказ нанести удар из «Точки-У», по данным ДНР, был отдан после того, как боевики «Азова» не захотели выполнять приказы командования украинской армии. В результате командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Юрий Соболь будто бы получил смертельное ранение в столкновении с боевиками «Азова». Официальный Киев эту информацию пока не прокомментировал.

Еще в 2014 году на Украине возникло множество добровольческих вооруженных формирований, которые не подчинялись командованию ВСУ. Наиболее известные – батальоны «Донбасс», «Азов», «Торнадо», «Айдар», «Днепр-1», «Украина», «Батальон имени Шейха Мансура». В основном их участники придерживались радикальных националистических взглядов.

Бывший министр обороны Украины Степан Полторак заявлял в 2014 году, что добровольческие батальоны должны войти в состав постоянных частей Вооруженных сил Украины, и власть «хочет понять, что они делают и планировать их деятельность». На протяжение всего времени существования этих формирований между их участниками и солдатами ВСУ происходили конфликты.

«Столкновения между добровольческими батальонами и ВСУ начались сразу после начала вооруженного конфликта в Донбассе, когда эти добровольцы появились на юго-востоке Украины. ВСУ – это все же офицеры, люди, имеющие соответствующую подготовку.

Так называемые добровольцы – часто люди со спорной репутацией. В батальоне «Торнадо» были вообще уголовники. Позже их осудили, а сам батальон расформировали. Окружали и обезоруживали «Торнадо» как раз бойцы ВСУ», – рассказал «Газете.Ru» доктор военных наук Константин Сивков.

Так, по данным украинской газеты «Вести», в марте 2015 года конфликт возник между бойцами СВУ и членами батальоном «Днепр-1». 22 марта на блокпосту под Волновахой военнослужащие ВСУ остановили три грузовика с контрабандной продукцией.

На помощь к водителям автоколонны прибыли бойцы батальона «Днепр-1», к блокпосту также подъехали прокурор и сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). В результате конфликта один из бойцов батальона расстрелял капитана СБУ Виктора Манзика, он скончался по дороге в больницу. По данным газеты «Вести», в итоге было задержано 11 человек, у них изъяли девять автоматов, пулемет, шесть гранатометов и гранаты.

Также в 2015 году, по данным ряда украинских СМИ, в районе города Счастье бойцы батальона «Айдар» отказалась подчиниться требованиям ВСУ и сложить оружие, завязался бой, в результате бойцы ВСУ потеряли 9 бойцов убитыми, несколько «айдаровцев» оказались в плену.

В августе 2020 года военнослужащие ВСУ подрались с добровольцами «Азова» в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе. По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, конфликт возник «на почве зависти» из-за наград, врученных ко Дню независимости Украины.

По словам военного эксперта, вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова, в добровольческие отряды шли не только убежденные радикалы, но и люди от безысходности – батальоны хорошо финансировались. Часто из средств частных лиц. Например, «Днепр-1» некоторое время финансировал украинский миллиардер Игорь Коломойский.

«Эти батальоны ведут себя достаточно независимо от военного командования Украины – настоящий хозяин тот, кто финансирует, поэтому взаимоотношения между ВСУ и добровольческими батальонами всегда были сложными. Фактически координация действий с ними была невозможной», – утверждает Соколов.

Бывший боец «Азова» Сергей рассказал «Газете.Ru», что противоречия между ВСУ и националистическими батальонами часто возникают на фоне «коммерческих противоречий».

«Батальоны автономны и неподконтрольны. По этой причине они пытались в прежние годы заниматься разного рода серым и черным «бизнесом» в зоне военной операции в Донбассе. От крышевания контрабандных поставок угля из ДНР до «отжатия» собственности и прямой торговли оружием.

Все эти серые и черные потоки упирались в блокпосты ВСУ. Это приводило к конфликтам. Для «Азова» война давно стала успешным бизнесом. ВСУ им мешали.

Другая причина – зависть. Батальоны из-за этого своего «бизнеса» обогащались. Бывший начальник разведки «Азова» Сергей Коротких с позывными «Боцман» и «Малюта» совершенно официально задекларировал, что в 2015 году купил две квартиры в центре Киева и самолет. ВСУ же сидели на нищенских окладах. Отсюда тоже конфликты», – рассказал Сергей.

* — Отряд специального назначения «Азов» — организация, запрещенная на территории РФ.