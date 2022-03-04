В США представили новый беспилотник

Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила концепцию нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Разведывательный беспилотник Gambit сможет работать вместе с пилотируемыми самолетами. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: General Atomics General Atomics

В публикации отмечают, что перспективный аппарат разрабатывают для нужд Военно-воздушных сил (ВВС) США. Gambit примет участие в программе по созданию разведывательного БПЛА OBSS (Off-Board Sensing System). В 2021 году GA-ASI подписала контракт с исследовательской лабораторией ВВС США на создание прототипа.

В рамках программы военные планируют получить ведомый БПЛА, который сможет работать с истребителями четвертого и пятого поколения. Беспилотник сможет передавать данные о целях, находясь за пределами прямой видимости пилотируемых самолетов.

Характеристики БПЛА не раскрывают. Известно, что Gambit получит реактивный двигатель. Также представители ВВС США отмечают, что конструкция БПЛА обусловит доступность, которая сделает потерю аппарата допустимой. Конкурентом Gambit в рамках программы OBSS станет малозаметный БПЛА XQ-58A Valkyrie.

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