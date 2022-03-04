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5 часов назад

Шойгу обсудил с Генсеком ООН ситуацию на Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию на Украине.

Шойгу обсудил с Генсеком ООН ситуацию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«4 марта 2022 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого была подробно обсуждена ситуация на Украине», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции на территории Украины.

«Они были вызваны тем, что руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса», — отмечается в сообщении.

Шойгу подчеркнул, что Запад накачивал Украину оружием, а смыслом существования самой Украины «стало враждебное противодействие России».

Он добавил, что в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации Украины и проведения жестокой карательной операции в отношении мирного населения юго-востока Украины.

«Российская армия не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты, полностью соблюдает требования международного гуманитарного права», — уточняется в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем подробно разъяснил цели и задачи российской спецоперации на Украине.

Армия,Олаф Шольц,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,ООН,
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