Шойгу обсудил с Генсеком ООН ситуацию на Украине

«Они были вызваны тем, что руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса», — отмечается в сообщении.