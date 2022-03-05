Правительственный Ил-96 вылетел в США

Российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел в США из Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

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Российский борт направляется в Вашингтон. Воздушное судно вылетело в 09:41 по московскому времени. Как указывают данные портала, 4 марта борт находился в Москве, откуда и вылетел в Санкт-Петербург.

Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.