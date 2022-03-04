Минобороны России предупредило о провокации националистов в Харькове

Официальный представитель ведомства заявил, что отступающие в Донбассе подразделения националистов наносят ущерб критически важным объектам жизнеобеспечения

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Украинские националисты готовят в Харькове провокацию с участием западных журналистов. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"В городе Харьков украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов", - заявил Конашенков.

Согласно подтвержденным данным, уточнил официальный представитель Минобороны России, на улице Жилярди Киевского района между домами в частном секторе размещены реактивные системы залпового огня, при этом местным жителям, среди которых есть дети, запретили покидать дома. "Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - отметил Конашенков.

По словам генерал-майора, целью провокации является вызов ответного артиллерийского огня со стороны ВС РФ по жилому сектору Харькова, чтобы снять его на камеры и передать западным журналистам.

Помимо этого, российские вооруженные силы оказывают гуманитарную помощь жителям Украины, сегодня в Херсон доставлены более 140 тонн продуктов и медикаментов. "Российские вооруженные силы оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов. Сегодня в 12:00 по просьбе администрации Херсона российскими военнослужащими в город доставлено более 140 тонн продовольствия и медикаментов", - сказал он.

Отступающие в Донбассе подразделения националистов наносят ущерб критически важным объектам жизнеобеспечения. "Хочу подчеркнуть, что отступающие в Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий - создание в Донбассе гуманитарной катастрофы", - сказал Конашенков.

Конашенков добавил, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине продолжают наступление на широком фронте. "Подразделения ВС России продолжают наступление на широком фронте. Действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой Республики, взяты под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки", - сказал он.