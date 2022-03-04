СМИ: Украина потребовала по тысяче долларов от нигерийских наемников

Издание Sahara Reporters рассказало, что украинское посольство в Нигерии просит от нигерийских наемников, которые хотят поехать на Украину, тысячу долларов на билет и визу.
По данным портала, дипломаты объявили об этом требовании, когда 3 марта десятки нигерийцев собрались в здании посольства в Абудже, чтобы обсудить условия.
Объявление о тысяче долларов не понравилось нигерийцам - они сочли это слишком высокой ценой, отмечает Sahara Reporters.
Издание поговорило с одним из наемников, назвавшимся Адиквой. Он заявил, что хочет поехать на Украину, так как ему нужны деньги, чтобы заботиться о шестерых детях.
Адиква заявил, что был уволен из нигерийской армии, так как покинул свой пост без разрешения, чтобы навестить беременную жену.
«Я хочу поехать на Украину, потому что я военный. Я воевал в Либерии. Я воевал в Сьерра-Леоне. <…> Когда я работал в ООН в Косово, меня обучали украинские солдаты тому, как стрелять и управлять танком БТР. Я могу вести его очень хорошо. Сейчас я фермер, у меня ничего нет. Они сказали, что заплатят нам, поэтому я готов драться, чтобы мне платили и я мог заботиться о своей семье. Я также прославлю имя Нигерии», - рассказал он.
Другой наемник, Нкем Ндуече, заявил, что свободно говорит по-русски, так как в 2007 году учился в российской военной академии.
В украинском посольстве заявили, что получили сотни заявок от потенциальных наемников.
«Мы отправили списки правительству, но я не могу вам сказать, что будет дальше», - заявил представитель посольства, отметив, что нигерийцам будет сложно попасть на Украину из-за закрытого воздушного пространства.
Глава Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении в стране безвизового режима для иностранных наемников. 3 марта он заявил, что в страну направляются около 16 тысяч добровольцев.