СМИ: Украина потребовала по тысяче долларов от нигерийских наемников

«Я хочу поехать на Украину, потому что я военный. Я воевал в Либерии. Я воевал в Сьерра-Леоне. <…> Когда я работал в ООН в Косово, меня обучали украинские солдаты тому, как стрелять и управлять танком БТР. Я могу вести его очень хорошо. Сейчас я фермер, у меня ничего нет. Они сказали, что заплатят нам, поэтому я готов драться, чтобы мне платили и я мог заботиться о своей семье. Я также прославлю имя Нигерии», - рассказал он.