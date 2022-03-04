Самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Фото: Olivier Douliery / Reuters Olivier Douliery / Reuters

Генсек подчеркнул, что НАТО отказалась вводить бесполетную зону над Украиной. «У союзников есть ответственность за то, чтобы эскалация не вышла дальше за пределы Украины. Это будет еще опаснее, разрушительнее, принесет больше страданий», —уточнил он.

По словам Столтенберга, введение бесполетной зоны вызвало бы необходимость направлять на Украину самолеты НАТО, что спровоцирует прямые столкновения с российской авиацией.