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37 минут назад

ВКС России уничтожили командный пункт батальона "Айдар" в ДНР

Газета.RuГазета.Ru

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Иноходец" Военно-космических сил России ликвидировал командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" на территории Донецкой народной республики. Соответствующее видео распространило Министерство обороны России, пресс-релиз есть в распоряжении "Газеты.Ru".

Отмечается, что объект был уничтожен управляемым авиационным боеприпасом.

На кадрах видно, как наблюдательный пункт взрывается на земле. "Орион" ("Иноходец") — российский средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, разработан авиакосмической компанией "Кронштадт".

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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