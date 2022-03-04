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48 минут назад

Украина оставила Киев без гуманитарного коридора

Алиса Селезнёва

Власти Украины призвали Международный комитет Красного Креста посодействовать в создании гуманитарных коридоров в ряде населенных пунктов, не включив в их число Киев. Об этом пишет РИА Новости.

Украина оставила Киев без гуманитарного коридора
Фото: ReutersReuters

По данным издания, в офисе президента Украины Владимира Зеленского подчеркнули, что гуманитарные коридоры необходимо организовать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой и других областях.

«Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно приступить к необходимым действиям для организации гуманитарных коридоров и готово в свою очередь сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов», - заявили в администрации президента.

При этом Киев не упоминается среди населенных пунктов, где требуется создание гуманитарных коридоров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Украина объявила о введении военного положения на всей территории страны и разорвала с Россией дипломатические отношения.

3 марта в Беловежской пуще завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Москве и Киеву удалось достигнуть понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Также делегации договорились продолжить диалог, проведя третий раунд в максимально короткие сроки.

Армия,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Международный комитет Красного Креста,
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