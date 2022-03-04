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50 минут назад

В Минобороны РФ заявили о потере Киевом способности управлять администрациями областей

ТАССТАСС

Киев почти полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Минобороны РФ заявили о потере Киевом способности управлять администрациями областей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны", - отметил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, в настоящий момент гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, а также не могут решить вопросы социально-бытового характера.

"В большинстве городов и населенных пунктов бесчинствуют национальные батальоны, так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", - добавил он.

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Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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