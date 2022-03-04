Зеленский обвинил Россию в нападении на АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нападении на Запорожскую атомную станцию. Такое заявление он сделал после сообщения Минобороны России о провокации на АЭС, пишет РИА Новости.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Сегодня украинские СМИ сообщили о пожаре на территории Запорожской АЭС, опубликовав кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым. При этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опровергла сообщения о пожаре на самой станции, пояснив, что огонь охватил расположенный рядом учебно-тренировочный корпус.

В Минобороны России заявили, что на станции, которая была взята под контроль еще 28 февраля и все это время работала в штатном режиме, «киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации».

Для «провоцирования ответного огня» были обстреляны военнослужащие Росгвардии. Огневые точки в учебно-тренировочном корпусе были подавлены ответным огнем, и покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла учебно-тренировочный корпус, проинформировали в Минобороны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором обвинил Россию в обстреле АЭС из танков.

«Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию, самую большую в Европе, она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают, прямой наводкой по станции - это террор невиданного уровня», - заявил он.

При этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул «основное оборудование» станции, пишет «Взгляд».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что российские войска ударов по АЭС не наносили, так как в этом «нет никакого смысла». А эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов обратил внимании на то, что министр энергетики Украины Герман Голущенко сразу же попросил закрыть небо.

«Вероятно, это и было целью провокации украинской стороны – попросить, чтобы НАТО создало бесполетную зону над Украиной», – уверен он.