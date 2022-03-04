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39 минут назад

Бывший премьер Украины заявил о планах НАТО блокировать Тирасполь и Калининград

Lenta.ruLenta.ru

НАТО долгое время вынашивало планы «развязать третью мировую войну» под угрозой применения ядерного оружия против России. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает РИА Новости.

Бывший премьер Украины заявил о планах НАТО блокировать Калининград
Фото: ReutersReuters

Как считает политик, провокация бы началась с наступления на ДНР и ЛНР, затем в страну вошли бы силы альянса. Следом за этим войска альянса могли бы блокировать Калининград с территории Польши и Тирасполь (Приднестровье) со стороны Украины.

По словам экс-премьера, для сдерживания России западные страны могли бы разместить на Украине тактическое ядерное оружие.

«Ключевая роль в этом отводилась нынешней подконтрольной Америке правящей верхушке в Украине и националистам», — полагает Азаров.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не стремилась размещать подобное оружие на Украине. Он также подчеркнул, что американцам не следует опасаться ядерной войны и отменил учения ядерных сил ради деэскалации обстановки.

Армия,Николай Азаров,Джозеф Байден,НАТО,
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