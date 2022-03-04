Экс-премьер Украины заявил о планах НАТО блокировать Калининград

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«Есть убеждение, что этот план был разработан совместно с натовскими кураторами, так как американцы предварительно перебросили в Польшу около 5 тысяч своих солдат, плюс была еще и польская армия», - пояснил он на своей странице в Facebook.

Азаров отметил, что план НАТО предполагал блокирование российской калининградской группировки, чтобы она не смогла выдвинуться к атакованной территории юго-востока Украины.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». При этом глава государства заметил, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий», и подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Помимо этого в документах было упомянуто требование не размещать дополнительные силы НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го.