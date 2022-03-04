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2 часа назад

НАТО расширит сотрудничество с Финляндией и Швецией

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД Североатлантического альянса достигли договоренности о расширении сотрудничества блока с Финляндией и Швецией. Об этом сообщает РИА «Новости».

НАТО расширит сотрудничество с Финляндией и Швецией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, теперь эти две страны будут участвовать во всех встречах организации.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова попросить принятия в НАТО, если встанет вопрос о национальной безопасности. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отмечал, что государство сохраняет за собой возможность вступить в альянс.

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде говорила, что власти страны не станут направлять заявку на вступление в НАТО.

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