НАТО расширит сотрудничество с Финляндией и Швецией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД Североатлантического альянса достигли договоренности о расширении сотрудничества блока с Финляндией и Швецией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, теперь эти две страны будут участвовать во всех встречах организации.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова попросить принятия в НАТО, если встанет вопрос о национальной безопасности. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отмечал, что государство сохраняет за собой возможность вступить в альянс.

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде говорила, что власти страны не станут направлять заявку на вступление в НАТО.