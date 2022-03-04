В Минобороны рассказали о попытке провокации рядом с Запорожской АЭС

Украинская диверсионная группа попыталась совершить провокацию на территории, примыкающей к Запорожской АЭС. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, в ночь на 4 марта диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии.

«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — уточнил он.