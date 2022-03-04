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1 час назад

В Минобороны рассказали о попытке провокации рядом с Запорожской АЭС

Lenta.ruLenta.ru

Украинская диверсионная группа попыталась совершить провокацию на территории, примыкающей к Запорожской АЭС. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны рассказали о попытке провокации рядом с Запорожской АЭС
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в ночь на 4 марта диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии.

«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — уточнил он.

Ранее представитель Минобороны России сообщил, что российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,Росгвардия,
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