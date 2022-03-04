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1 час назад

Минобороны России опубликовало видео пораженной техники Украины

Газета.RuГазета.Ru

Минобороны России разместило видео пораженной техники войск Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также в ролике демонстрируются оставленные американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». На представленных кадрах заметен подбитый танк Т-80. У военной техники отлетела и размоталась по дороге правая гусеница.

Еще на магистрали у поселка Лебединский видны были два брошенных украинскими военными ПТРК «Джавелин», добавили в Министерстве обороны страны.

Также Минобороны заявили, что российская армия выела из строя 118 военных объектов ВС Украины в ходе боев.

"Так надо". На Украине затопили флагман ВМС страны

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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