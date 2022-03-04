Российские военные заняли Запорожскую АЭС

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России заняли площадку Запорожской атомной электростанцией (АЭС). Об этом сообщает военная администрация Запорожской области Украины со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования республики (ГИЯРУ), передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент оперативный персонал АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями безопасности.