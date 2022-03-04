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1 час назад

Российские военные заняли Запорожскую АЭС

Lenta.ruLenta.ru

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России заняли площадку Запорожской атомной электростанцией (АЭС). Об этом сообщает военная администрация Запорожской области Украины со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования республики (ГИЯРУ), передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент оперативный персонал АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями безопасности.

В ночь на 4 марта стало известно о возгорании возле Запорожской АЭС. Отмечается, что огонь охватил здание учебно-тренировочного комплекса, которое находится около электростанции. Утром в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что пожар удалось ликвидировать.

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