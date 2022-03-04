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14 минут назад

Украинские военные обстреляли из «Града» город в ДНР

Lenta.ruLenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Докучаевск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные обстреляли из «Града» город в ДНР
Фото: ТАССТАСС

В представительстве ДНР заявили, что обстрел произошел 4 марта в 8 утра. Отмечается, что по Докучаевску было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

В представительстве республики в СЦКК добавили, что в направлении Докучаевска украинские силовики также выпустили 14 мин калибра 120 миллиметров.

3 марта в ДНР сообщили, что ВСУ два раза обстреляли Донецк и поселок Пантелеймоновка из тяжелой артиллерии. По данным властей республики, на город упало как минимум два снаряда калибра 122 миллиметра, а также восемь мин калибра 120 миллиметров.

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