Украинские военные обстреляли из «Града» город в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Докучаевск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ДНР заявили, что обстрел произошел 4 марта в 8 утра. Отмечается, что по Докучаевску было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».
В представительстве республики в СЦКК добавили, что в направлении Докучаевска украинские силовики также выпустили 14 мин калибра 120 миллиметров.
3 марта в ДНР сообщили, что ВСУ два раза обстреляли Донецк и поселок Пантелеймоновка из тяжелой артиллерии. По данным властей республики, на город упало как минимум два снаряда калибра 122 миллиметра, а также восемь мин калибра 120 миллиметров.