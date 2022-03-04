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52 минуты назад

Украинские военные затопили собственный флагман

Мария Иванова

Украинские военные подтопили в порту Николаева флагман своего флота «Гетман Сагайдачный». Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций страны в Facebook.

"Так надо". На Украине затопили флагман ВМС страны
Фото: WikipediaWikipedia

«Так нужно», - заявили военные.

Они подчеркнули, что после окончания боевых действий «быстро поднимут и восстановят» фрегат.

«Гетман Сагайдачный» закладывался как сторожевой корабль проекта 11351 «Нерей» в 1990 году под названием «Киров». В июне 1992 года перешел к ВМС Украины и был переименован.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках

2 марта в Минобороны РФ сообщили, что потери российских военных составили 498 человек, 1597 военнослужащих получили ранения.

По данным Минобороны, во время боевых действий погибли 2870 украинских солдат, около 3700 получили ранения, 572 попали в плен.

В ведомстве заявили, что за время боевых действий было поражено 1 533 объекта военной инфраструктуры Украины, сбито 13 самолетов и 47 беспилотников.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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