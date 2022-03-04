Иностранный студент получил ранение при попытке выбраться из Киева

Индийский студент получил пулевое ранение при попытке выбраться из Киева. Об этом рассказал госминистр гражданской авиации, автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Виджай Кумар Сингх, пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Сегодня я получил информацию о том, что студент, пытавшийся выбраться из Киева, получил пулю и был возвращен на полпути», — рассказал индийский чиновник.

Сингх отметил, что сейчас студент госпитализирован в украинской столице, а государство пытается добиться максимальной эвакуации при минимальных потерях.

Госминистр сейчас находится в Польше. Вместе с другими тремя министрами он был направлен премьером Нарендрой Моди в соседние с Украиной страны для наблюдения за эвакуацией граждан страны.