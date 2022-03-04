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3 часа назад

Иностранный студент получил ранение при попытке выбраться из Киева

Елена Прошина

Индийский студент получил пулевое ранение при попытке выбраться из Киева. Об этом рассказал госминистр гражданской авиации, автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Виджай Кумар Сингх, пишет ТАСС.

Иностранный студент получил ранение при попытке выбраться из Киева
Фото: ReutersReuters

«Сегодня я получил информацию о том, что студент, пытавшийся выбраться из Киева, получил пулю и был возвращен на полпути», — рассказал индийский чиновник.

Сингх отметил, что сейчас студент госпитализирован в украинской столице, а государство пытается добиться максимальной эвакуации при минимальных потерях.

Госминистр сейчас находится в Польше. Вместе с другими тремя министрами он был направлен премьером Нарендрой Моди в соседние с Украиной страны для наблюдения за эвакуацией граждан страны.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Армия,Нарендра Моди,Владимир Путин,
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