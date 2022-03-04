"Так надо". На Украине затопили флагман ВМС страны

В порту Николаева затоплен флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Флагман ВМСУ «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева. Так надо», — заявили в центре.

Отмечается, что украинские власти рассчитывают восстановить его в будущем. По данным украинских СМИ, корабль был затоплен в первый день российской операции на Украине. С него предварительно сняли все вооружение, так как он находился на ремонте.

Ранее Вооруженные силы Украины заявили, что для безопасности гражданского судоходства ВМС страны закрыли судоходство в северо-западной части Черного моря.

До этого один человек пострадал в результате падения снаряда в принадлежащее японской компании грузовое судно Namura Queen в Черном море.

25 февраля в Черном море подвергся обстрелу танкер-химовоз Millenial Spirit, шедший под молдавским флагом. Из-за попадания снаряда на борту вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены огнем. Экипаж, состоящий из граждан России, покинул танкер в спасательных жилетах.