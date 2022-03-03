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48 минут назад

Пентагон и Минобороны РФ установили канал связи по Украине

News.ruNews.ruиещё 1

Пентагон совместно с Министерством обороны РФ создают канал связи для предотвращения военных инцидентов и эскалации на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters. По данным источников агентства, канал начал работать 1 марта.

Пентагон создал прямую линию связи с Минобороны РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министерство обороны США <...> установило линию связи по урегулированию конфликта с Министерством обороны России 1 марта с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации, — рассказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали о том, что Минобороны США намеревается установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине аналогичный тому, который действовал в период операции в Сирии в 2015 году.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,Пентагон,
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