Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты передают Украине развединформацию, чтобы «Украина могла продолжить защищаться». Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы продолжаем предоставлять Украине разведывательные данные», — сказал сотрудник американского оборонного ведомства.

Он уточнил, что возможности США по предоставлению Киеву спутниковых снимков затруднены из-за погодных условий.

Официальный представитель белого дома Джен Псаки подтвердила, что США передают разведданные о российских войсках в режиме реального времени.

Ранее Псаки заявила, что США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.