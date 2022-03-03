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40 минут назад

Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках

Газета.RuГазета.Ru

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты передают Украине развединформацию, чтобы «Украина могла продолжить защищаться». Об этом сообщает ТАСС.

Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы продолжаем предоставлять Украине разведывательные данные», — сказал сотрудник американского оборонного ведомства.

Он уточнил, что возможности США по предоставлению Киеву спутниковых снимков затруднены из-за погодных условий.

Официальный представитель белого дома Джен Псаки подтвердила, что США передают разведданные о российских войсках в режиме реального времени.

Ранее Псаки заявила, что США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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