«Сейчас Пентагоном и военными ведомствами используется другая группировка – группировка Илона Маска, который перешел на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным», — сказал Рогозин.

Также он обвинил Запад в развале международного космического сотрудничества. По его словам, ответственность за это полностью лежит на США, Великобритании, Франции и Германии. Кроме того, по подсчетам Рогозина, Соединенные Штаты потеряют миллиарды долларов из-за решения России не поставлять им ракетные двигатели.