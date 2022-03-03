Рогозин: Маск «перешел на сторону врага»

Американский бизнесмен Илон Маск перешел на сторону врага, поставив Украине аппаратуру для обеспечения доступа к широкополосному интернету. Об этом в эфире Первого канала заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Его слова приводит «РИА Новости».
«Сейчас Пентагоном и военными ведомствами используется другая группировка – группировка Илона Маска, который перешел на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным», — сказал Рогозин.
Также он обвинил Запад в развале международного космического сотрудничества. По его словам, ответственность за это полностью лежит на США, Великобритании, Франции и Германии. Кроме того, по подсчетам Рогозина, Соединенные Штаты потеряют миллиарды долларов из-за решения России не поставлять им ракетные двигатели.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С тех пор в отношении РФ США, страны ЕС и ряд других государств вводят различные санкции. Россия в ответ также принимает ограничительные меры против Запада.