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1 час назад

Рогозин: Маск «перешел на сторону врага»

Елена Прошина

Американский бизнесмен Илон Маск перешел на сторону врага, поставив Украине аппаратуру для обеспечения доступа к широкополосному интернету. Об этом в эфире Первого канала заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Его слова приводит «РИА Новости».

Рогозин: Маск «перешел на сторону врага»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас Пентагоном и военными ведомствами используется другая группировка – группировка Илона Маска, который перешел на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным», — сказал Рогозин.

Также он обвинил Запад в развале международного космического сотрудничества. По его словам, ответственность за это полностью лежит на США, Великобритании, Франции и Германии. Кроме того, по подсчетам Рогозина, Соединенные Штаты потеряют миллиарды долларов из-за решения России не поставлять им ракетные двигатели.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С тех пор в отношении РФ США, страны ЕС и ряд других государств вводят различные санкции. Россия в ответ также принимает ограничительные меры против Запада.

Армия,Илон Маск,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,Пентагон,ЕС,Первый канал,
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