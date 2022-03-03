Белый дом отказался от создания бесполетной зоны над Украиной

Власти США не могут с определенностью сказать, возможна ли встреча американского президента Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина в то время, когда силы РФ находятся на Украине, на данный момент планов проведения таких контактов нет. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.