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9 часов назад

Минобороны РФ вызвало военного атташе Хорватии

Вероника Полынина

Атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве вызван в министерство обороны России в связи с информацией о прибывших на территорию Украины 200 наемниках из Хорватии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Минобороны РФ вызвало военного атташе Хорватии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины», - рассказал Конашенков на брифинге.

По его словам, военному атташе сообщили, что российской стороне известно о прибытии наемников, а также указали на «незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину».

Представитель Минобороны сообщил также, что прибывшие на Украину западные наемники, направляемые на помощь Киеву, не будут иметь права на статус военнопленных. По его словам, «самое хорошее», что произойдет с ними после задержания, это привлечение к уголовной ответственности.

Армия,Наемники,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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