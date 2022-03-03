Минобороны РФ вызвало военного атташе Хорватии

Атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве вызван в министерство обороны России в связи с информацией о прибывших на территорию Украины 200 наемниках из Хорватии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

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«Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины», - рассказал Конашенков на брифинге.

По его словам, военному атташе сообщили, что российской стороне известно о прибытии наемников, а также указали на «незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину».