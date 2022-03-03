На Украину прибыли 200 хорватских наемников

На минувшей неделе через Польшу на Украину прибыли 200 наемников из Хорватии. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, сегодня в министерство вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве.

«Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину», — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что представители Минобороны обратили внимание, что им известно о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников.

«Хочу официально подчеркнуть, — все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами», — заявил Конашенков.