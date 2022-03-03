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9 минут назад

МО РФ: все западные наемники на Украине не будут иметь прав на статус военнопленного

ТАСС

Направляемые Западом в помощь Киеву наемники не будут иметь права на статус военнопленного, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

МО РФ: все западные наемники на Украине не будут иметь прав на статус военнопленного
Фото: ReutersReuters

"Хочу официально подчеркнуть - все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного", - сказал он.

Также он заявил, что все атаки иностранных наемников на войска РФ на Украине осуществляются с применением поставляемого Западом оружия.

Конашенков сообщил, что иностранных наемников ожидает привлечение к уголовной ответственности при их задержании.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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