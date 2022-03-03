МО РФ: все западные наемники на Украине не будут иметь прав на статус военнопленного

Направляемые Западом в помощь Киеву наемники не будут иметь права на статус военнопленного, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Хочу официально подчеркнуть - все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного", - сказал он.
Также он заявил, что все атаки иностранных наемников на войска РФ на Украине осуществляются с применением поставляемого Западом оружия.
Конашенков сообщил, что иностранных наемников ожидает привлечение к уголовной ответственности при их задержании.