МО РФ: страны Запада нарастили отправку на Украину контрактников частных военных компаний

Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", - сказал Конашенков.
Иностранных наемников ожидает привлечение к уголовной ответственности при их задержании.