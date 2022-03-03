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18 минут назад

МО РФ: страны Запада нарастили отправку на Украину контрактников частных военных компаний

ТАСС

Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

МО РФ: страны Запада нарастили отправку на Украину контрактников частных военных компаний
Фото: Минобороны УкраиныМинобороны Украины

"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", - сказал Конашенков.

Иностранных наемников ожидает привлечение к уголовной ответственности при их задержании.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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