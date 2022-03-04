В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
44 минуты назад

Разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о ВС России

RT на русскомRT на русскомиещё 4

В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о Вооружённых силах России.

Разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о ВС России
Фото: AFP © Kenzo TribouillardAFP © Kenzo Tribouillard

«Вместе с американцами функционирование польского логистического хаба также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО. Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и ГУР МО Украины, снабжая их, помимо прочего, разведывательной информацией о планах и передвижениях ВС России», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил, что очередные партии оружия подготовлены к поставкам на Украину.

4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решение о поставке оружия на Украину.

Армия,Олаф Шольц,СВР России,Верховный суд,НАТО,СБУ,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители