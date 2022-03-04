Разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о ВС России

«Вместе с американцами функционирование польского логистического хаба также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО. Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и ГУР МО Украины, снабжая их, помимо прочего, разведывательной информацией о планах и передвижениях ВС России», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.