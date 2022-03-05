Минобороны РФ: боевики из Идлиба выдвинулись на Украину

В Минобороны РФ заявили, что боевики из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб выдвинулись из Сирии для участия боевых действиях на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины", - заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.