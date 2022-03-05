Минобороны РФ: боевики из Идлиба выдвинулись на Украину

В Минобороны РФ заявили, что боевики из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб выдвинулись из Сирии для участия боевых действиях на Украине . Об этом сообщает РИА "Новости".

"Поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины", - заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев .

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.