Зеленский заявил о едущих на Украину тысячах иностранных наемников

В Украину едут первые иностранные добровольцы, чтобы принять участие в противостоянии российской военной операции. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, уточнив, что границу скоро пересекут 16 тыс. человек, сообщает ТАСС.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказалась в поддержку британцев, отправляющихся в Украину. Зеленский пообещал вооружить иностранных добровольцев, которые отправятся в его страну.