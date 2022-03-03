Зеленский заявил о едущих на Украину тысячах иностранных наемников

В Украину едут первые иностранные добровольцы, чтобы принять участие в противостоянии российской военной операции. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, уточнив, что границу скоро пересекут 16 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказалась в поддержку британцев, отправляющихся в Украину. Зеленский пообещал вооружить иностранных добровольцев, которые отправятся в его страну.
Заместитель главы парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Владимир Чачибая, напротив, заявил, что власти страны не будут способствовать организации отправки добровольцев в Украину. По его словам, это может быть воспринято как участие в военных действиях.