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3 часа назад

Зеленский заявил о едущих на Украину тысячах иностранных наемников

Елена Прошина

В Украину едут первые иностранные добровольцы, чтобы принять участие в противостоянии российской военной операции. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, уточнив, что границу скоро пересекут 16 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Зеленский заявил о едущих на Украину тысячах иностранных наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказалась в поддержку британцев, отправляющихся в Украину. Зеленский пообещал вооружить иностранных добровольцев, которые отправятся в его страну.

Заместитель главы парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Владимир Чачибая, напротив, заявил, что власти страны не будут способствовать организации отправки добровольцев в Украину. По его словам, это может быть воспринято как участие в военных действиях.

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