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5 часов назад

Германия поставит Украине почти три тысячи ракет

Мария Иванова

Минэкономики Германии одобрило поставку Украине 2700 зенитных ракет типа «Стрела» из бывших запасов ГДР. Об этом сообщает Bild.

Германия поставит Украине почти три тысячи ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ранее несколько стран ЕС отправляли Украине военную помощь «на свой страх и риск», а теперь будут отправлять коллективно, отвечая на нужды и запросы самих украинцев.

Главы МИД стран Евросоюза 27 февраля согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.

До этого США решили выделить Украине 600 миллионов долларов срочной военной помощи.

Федеральное правительство Германии также решило поставить на Украину тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитно-ракетных комплексов Stinger со складов Бундесвера.

Армия,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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