Германия поставит Украине почти три тысячи ракет

Минэкономики Германии одобрило поставку Украине 2700 зенитных ракет типа «Стрела» из бывших запасов ГДР. Об этом сообщает Bild.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ранее несколько стран ЕС отправляли Украине военную помощь «на свой страх и риск», а теперь будут отправлять коллективно, отвечая на нужды и запросы самих украинцев.

Главы МИД стран Евросоюза 27 февраля согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.

До этого США решили выделить Украине 600 миллионов долларов срочной военной помощи.