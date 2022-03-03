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6 часов назад

Еще семь населенных пунктов перешли под контроль ЛНР

Елена Прошина

Еще семь населенных пунктов перешли под полный контроль Луганской народной республики. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Еще семь населенных пунктов перешли под контроль ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным ведомства, за прошедшие сутки военные Украины четыре раза открыли огонь по четырем населенным пунктам. Нападавшие применяли крупнокалиберное оружие. В результате атак были ранены двое подростков 15 лет.

«Подразделения Народной милиции продолжает освобождать от вооруженных формирований Украины населенные пункты. Под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о потерях противника: 33 военнослужащих ВСУ погибло и 57 ранены. Кроме того, из состава уничтожено 52 единицы военной техники.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин одобрил проведение военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. В ответ на это Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Армия,Иван Филипоненко,Владимир Путин,
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